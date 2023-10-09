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18:57, 9 октября 2023Моя страна

Во Владимирской области прошли гонки дронов

Во Владимирской области прошли соревнования пилотов FPV-дронов

Фото: Max4e Photo / Shutterstock / Fotodom

Во Владимирской области состоялись первые межрегиональные соревнования пилотов FPV-дронов «Ветер Северный». Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на Министерство образования и молодежной политики Владимирской области.

В гонках приняли участие 34 спортсмена от 12 до 48 лет из Владимирской области, Москвы, Нижнего Новгорода, Самары и Чебоксар. Друг с другом соревновались как любители техники, так и учащиеся инженерных школ и педагоги.

Мероприятие организовали Федерация гонок дронов Владимирской области и технопарк «Кванториум-33».

Ранее сообщалось, что в столице Татарстана, Казани, состоится V Всероссийский лидер-форум «Аддитивные технологии — новая реальность». Мероприятие о 3D-технологиях в промышленности пройдет с 20 по 21 ноября.

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    Алиса Удовик
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