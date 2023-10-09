Запад выделит Украине более 71 миллиона долларов на дрова

Вице-премьер Украины Верещук: Запад выделит более $71 млн на закупку дров

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что западные страны выделят Украине 2,6 миллиарда гривен — более 71 миллиона долларов — на закупку дров для жителей прифронтовых районов. Об этом она написала в Telegram-канале.

По словам Верещук, Киев договорился с партнерами на Западе, что украинское правительство сконцентрируется на расходах на безопасность и оборону, в то время как они удвоят свои расходы на закупку дров. «Сумма этих нужд составляет 2,6 миллиарда гривен (более 71 миллиона долларов) из 5 миллиардов на прохождение зимы в целом», — уточнила она.

Украинский вице-премьер добавила, что в зависимости от расположения населенных пунктов гражданам начнут выдавать наличные деньги на покупку дров или привозить их домой адресно. Маршруты доставки разрабатывают компания «Украинская железная дорога» и государственное предприятие «Леса Украины».

В конце ноября прошлого года на Украине запретили экспортировать дрова. Премьер-министр республики Денис Шмыгаль уточнил, что решение обусловлено необходимостью накопления дров, являющихся основным ресурсом для отопления во многих населенных пунктах, в особенности — в располагающихся вблизи зоны боевых действий.