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17:00, 9 октября 2023Путешествия

Самолет совершил вынужденную посадку из-за пьяных пассажиров с бутылкой водки

Liverpool Echo: самолет EasyJet совершил вынужденную посадку из-за дебоша

Фото: Alberto Lo Bianco / Globallookpress.com

Самолет британской авиакомпании EasyJet совершил вынужденную посадку из-за пьяных пассажиров, которые устроили дебош на борту. Подробностями истории поделилось издание Liverpool Echo.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из турецкого Даламана в британский Ливерпуль. По данным источника, трое пассажиров на борту, женщина и двое мужчин, вели себя деструктивно, несмотря на то что бортпроводники неоднократно пытались успокоить их. В конце концов пилот объявил, что самолету придется вынужденно сесть в Венеции.

Очевидцы рассказали журналистам, что, когда на борт поднялись итальянские полицейские, женщина начала кричать и ударила своего попутчика сумкой по голове. Правоохранители забрали у компании недопитую бутылку водки.

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После вынужденной посадки лайнер продолжил путь в Ливерпуль и прибыл в аэропорт имени Джона Леннона примерно на два с половиной часа позже.

«Экипажи EasyJet обучены оценивать все ситуации и действовать быстро, чтобы гарантировать, что безопасность полета и других пассажиров никогда не будет поставлена под угрозу, — заявили представители авиакомпании. — Хотя такие инциденты редки, мы относимся к ним очень серьезно и не терпим деструктивного поведения на борту».

Ранее пассажир рейса авиакомпании Ryanair устроил дебош на борту, сорвал рейс и угодил в полицию.

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    Марина Черняк
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