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12:14, 4 октября 2023Путешествия

Неадекватного пассажира выгнали из самолета под аплодисменты попутчиков

Daily Star: пассажир Ryanair сорвал рейс до Ибицы и угодил в полицию

Пассажир рейса авиакомпании Ryanair устроил дебош на борту, сорвал рейс и угодил в полицию. Его выгнали из самолета под аплодисменты попутчиков, написало издание Daily Star.

Уточняется, что лайнер следовал из Ливерпуля на Ибицу во вторник, 3 октября. Из-за неадекватного поведения одного из пассажиров экипажу пришлось сменить курс и экстренно приземлиться во французском городе Бордо.

По прибытии самолет встретила местная полиция. На опубликованных кадрах видно, что сотрудники выводили дебошира из самолета под руки. При этом мужчина сильно опирался на правоохранителей и с трудом передвигал ногами.

В авиакомпании Ryanair не смогли подтвердить предположение о том, что пассажир находился под воздействием наркотиков. Перевозчик также не уточнил, как именно мужчина вел себя на борту до незапланированной посадки.

Уточняется, что после небольшой задержки самолет благополучно вылетел на Ибицу.

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    Мария Борисова
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