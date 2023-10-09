Россиянка попыталась догнать молодого человека и сломала ноги

В Екатеринбурге девушка пыталась догнать парня, выпала из окна и сломала ноги

В Екатеринбурге девушка попыталась догнать молодого человека на Надеждинской улице и сломала обе ноги. Об этом сообщил региональный портал E1.ru со ссылкой на очевидцев.

По сведениям издания, россиянка выпала из окна. Свидетели предположили, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Одна из очевидиц пояснила Е1.ru, что жительница Екатеринбурга пыталась догнать то ли своего парня, то ли подростков, которым угрожала полицией за якобы присутствие в чужом подъезде.

До прибытия бригады медиков девушке оказывали помощь прохожие.

Ранее сообщалось, что голая девушка выпала из окна девятого этажа жилого дома, расположенного в районе Чертаново на юге Москвы.

Местные жители отметили, что до происшествия москвичка находилась в квартире со своим возлюбленным.