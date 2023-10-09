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15:44, 9 октября 2023Среда обитания

Чемпионат мира по футболу пообещали сделать более экологичным

ФИФА уменьшит углеродный след чемпионата мира по футболу в 2030 году

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Международная федерация футбола (ФИФА) уменьшит углеродный след чемпионата мира в 2030 году. Об этом организация сообщила на своем сайте после обвинений со стороны экоактивистов по поводу неэкологичности решения о проведении турнира на трех континентах.

В рамках мундиаля-2030 игры пройдут в шести странах на трех континентах. Хозяевами чемпионата объявлены Марокко, Испания и Португалия. На территории этих стран пройдет 101 матч. Местная инфраструктура и транспортное сообщение развиты отлично, отмечается в релизе футбольной федерации. Кроме того, эти три страны подали заявку на конкурс совместно, а это, по мнению организаторов игр, позволит сократить количество поездок с целью осмотра и проверки спортивных объектов. Руководство ФИФА акцентирует на этом внимание на фоне критики защитников природы в свой адрес.

Кроме того, три матча примут Уругвай, Аргентина и Парагвай. Этим организаторы решили отдать дань памяти первому футбольному турниру, прошедшему в столице Уругвая, Монтевидео, на стадионе «Сентенарио» сто лет назад.

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Ранее бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер назвал абсурдом разрыв чемпионата мира-2030 на три континента. По его мнению, финал турнира должен быть проведен более компактно. Осудил решение футбольной федерации и экс-игрок сборной Франции, чемпион мира 1998 года Эммануэль Пети. По его словам, организаторы поставили личное обогащение превыше защиты природы и вынужденных расходов болельщиков на путешествия.

В конце 2022 года в Швейцарскую комиссию по вопросам добросовестности поступила совместная жалоба европейских экологов на ФИФА. Федерацию обвинили в недостоверных данных о вредных выбросах в ходе турнира в Катаре, которые использовались в качестве рекламы соревнований. Организаторы тогда заявляли об углеродно-нейтральном статусе чемпионата.

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    Виктория Клабукова
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