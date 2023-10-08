Бывший президент ФИФА раскритиковал формат чемпионата мира-2030

Бывший президент ФИФА Блаттер назвал формат чемпионата мира-2030 абсурдом

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер раскритиковал формат проведения чемпионата мира-2030. Его слова приводит Blick.

Блаттер назвал абсурдом разрыв турнир на три континента. «Кроме того, исторически так складывается, что чемпионат мира 2030 года должен принадлежать исключительно Южной Америке. Финальная часть такого турнира должна быть компактным мероприятием», — объяснил он.

4 октября ФИФА объявила, что впервые в истории мундиаль пройдет на трех континентах. Встречи в рамках турнира 2030 года будут проходить в Уругвае, Аргентине, Парагвае, Марокко, Испании и Португалии. Отмечалось, что стартовые матчи группового этапа состоятся в Южной Америке.

Блаттер занимал пост президента ФИФА с 1998 года. В 2015-м он был отстранен от поста из-за коррупционного скандала.