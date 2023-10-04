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20:27, 4 октября 2023Спорт

Чемпионат мира по футболу впервые в истории пройдет на трех континентах

Чемпионат мира по футболу 2030-го впервые в истории пройдет на трех континентах

Фото: Ciro De Luca / Reuters

Чемпионат мира по футболу впервые в истории пройдет на трех континентах. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Встречи в рамках мундиаля 2030 года будут проходить в Уругвае, Аргентине, Парагвае, Марокко, Испании и Португалии. Отмечается, что стартовые матчи группового этапа турнира состоятся в Уругвае, Аргентине и Парагвае.

В ФИФА рассказали, что решили провести чемпионат мира в шести странах в знак столетия первого турнира. Они назвали событие уникальным и посчитали, что это знак объединения народов и континентов.

В 2030 году исполнится сто лет с момента проведения первого футбольного чемпионата мира в истории. В 1930 году он прошел в Уругвае. Чемпионом стала страна — хозяйка мирового первенства.

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    Анастасия Борисова
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