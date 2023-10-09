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09:56, 9 октября 2023Мир

Во Франции признали утечку американского оружия с Украины на Ближний Восток

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил об утечке оружия с Украины

Фото: Ahmed Zakot / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Поставленное Украине американское оружие оказалось на Ближнем Востоке, где используется в кровопролитных столкновениях. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Мы предупреждали!» — написал он, добавив, что утечка оружия с Украины привела к «организованному мировому хаосу».

В апреле американский журналист Сеймур Херш, известный своими разоблачительными расследованиями, рассказал об утечке поставляемого США на Украину оружия. По его словам, американские поставки вооружения Украине начали расхищать в самом начале спецоперации, когда они поступали в Польшу, Румынию и другие страны Европы.

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    Виктория Кондратьева
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