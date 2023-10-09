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08:06, 9 октября 2023Россия

Российского пятиклассника нашли одного на обочине дороги ночью

В красноярском поселке Балахта пятиклассника нашли ночью на обочине дороги

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В поселке Балахта Красноярского края ученика пятого класса нашли одного на обочине дороги ночью. Об этом сообщило управление МВД по российскому региону в Telegram-канале.

По информации министерства, ребенка с рюкзаком в районе трех часов ночи заметили инспекторы ДТП — он шел по обочине дороги. Мальчик сообщил, что он встал по будильнику и направился в школу. Мать ребенка не знала, что ее сын ушел из дома ночью.

«Инспекторы объяснили сонному школьнику, что вероятно будильник сработал неправильно, и доставили его домой к матери "досыпать сны"», — говорится в сообщении МВД.

Ранее в Благовещенске трехлетнего ребенка без родителей нашли ночью на Пионерской улице. Выяснилось, что девочка сама открыла входную дверь и вышла на улицу, но вернуться домой не смогла. В отношении матери девочки составили два административных протокола.

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    Анастасия Шейкина
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