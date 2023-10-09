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17:16, 9 октября 2023Моя страна

В Новосибирске пройдет беседа-концерт о русском фольклоре

В Новосибирске 15 октября состоится беседа-концерт о русском фольклоре

Фото: Юрий Кавер / РИА Новости

В Новосибирске 15 октября состоится беседа-концерт о русском фольклоре. Как уточняет «Царьград», дискутировать на эту тему и вспоминать народные песни и сказки вместе с гостями мероприятия будут автор книги «Ведьмина роща» и солистка фолк-группы «ШТО».

Организаторы беседы-концерта «Русский фольклор в современной культуре» запланировали проведение встречи с кандидатом филологических наук, новосибирским автором книги «Ведьмина роща» Еленой Абрамкиной. Она расскажет присутствующим о том, как писатели используют русский фольклор при создании книг в жанре фэнтези.

«Мы познакомимся с разными жанрами русских народных песен, посмотрим, как они звучат сегодня, а затем прогуляемся по улицам затерянной в лесах деревушки Ведьмина роща, места, где сказка сливается с былью, сплетая в причудливый узор человеческие судьбы», — пообещала Абрамкина.

Кроме того, у всех желающих будет возможность побольше узнать о народных песнях от солистки фолк-рок группы «ШТО» Татьяны Елисовецкой, которая подготовит выступление на эту тему.

Ранее сообщалось, что в городах Дальнего Востока пройдет таежный фестиваль TAIGAFEST.

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    Варвара Кошечкина
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