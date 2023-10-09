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18:09, 9 октября 2023Мир

Фридман переехал из Великобритании в Израиль

РБК: миллиардер Фридман переехал из Великобритании в Израиль
Михаил Фридман

Михаил Фридман. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Миллиардер и сооснователь Альфа-банка Михаил Фридман переехал из Великобритании в Израиль и собирается регулярно бывать в России. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в окружении бизнесмена.

Издание со ссылкой на источник сообщило, что сейчас Фридман находится в Москве. В пресс-службе Альфа-банка подтвердили это и уточнили, что в ближайшее время он «планирует посещать Россию регулярно».

Ранее адвокат Фридмана Александр Добровинский заявил, что бизнесмен планирует вернуться в Россию. По его словам, банкир пытается оценить возможную реакцию общества и правоохранительных органов на его приезд после новостей о том, что ради снятия санкций он пожертвовал значительную сумму в пользу Украины.

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    Александр Слабиев
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