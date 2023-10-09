Российский комик раccказал о пробежке босиком в минус 53

Комик Гальцев рассказал, что бегал босиком по Мирному в минус 53

Российский комик Юрий Гальцев участвовал в босой пробежке по городу Мирному в Якутии в минус 53 градуса. Об этом он рассказал в интервью проекту «Не олени пишут», видео беседы опубликовано в Telegram-канале проекта.

По рассказу Гальцева, когда он приехал в город выступать с театром «Лицедеи», ему рассказали, что, если совершить босую пробежку по снегу в такую температуру, это избавит от всех болезней в будущем.

«Нужно пробежаться буквально 20 метров, снять обувь и носки, и никогда болеть не будешь, только выпивать нельзя. Мы (...) разулись и по снегу пробежали, но даже ничего не поняли, потому что невероятно было холодно», — вспомнил артист.

Он отметил, что холод был такой, что было непонятно, отморожена ли уже какая-то часть тела или нет. «Не забыть никогда», — подытожил свой рассказ о посещении Мирного комик.

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