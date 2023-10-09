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15:40, 9 октября 2023Россия

Путин присвоил российскому воинскому соединению почетное наименование

Путин присвоил 4-й армии ВВС и ПВО наименование «гвардейская»

Фото: Sputnik / Pavel Bednyakov / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин присвоил 4-й Краснознаменной армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны наименование «гвардейская». Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Военнослужащие соединения проявили массовый героизм, стойкость и мужество в боевых действиях, говорится в тексте указа главы государства.

Документ вступает в силу со дня его подписания.

В конце сентября президент присвоил наименование «гвардейская» 58-й общевойсковой армии ордена Суворова. Путин отметил мужество военнослужащих в боевых действиях по защите интересов российского государства.

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    Алан Босиков
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