Путин присвоил российскому воинскому соединению почетное наименование

Путин присвоил 4-й армии ВВС и ПВО наименование «гвардейская»

Президент России Владимир Путин присвоил 4-й Краснознаменной армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны наименование «гвардейская». Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Военнослужащие соединения проявили массовый героизм, стойкость и мужество в боевых действиях, говорится в тексте указа главы государства.

Документ вступает в силу со дня его подписания.

В конце сентября президент присвоил наименование «гвардейская» 58-й общевойсковой армии ордена Суворова. Путин отметил мужество военнослужащих в боевых действиях по защите интересов российского государства.