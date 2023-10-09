Врач раскрыл связь между внешним видом волос и состоянием здоровья

Врач Алендеев: выпадение волос и перхоть могут быть тревожными симптомами

Утратившие здоровый вид волосы могут указывать на необходимость обратиться к врачу и проверить состояние здоровья, заявил в беседе с «Царьградом» врач общей практики Сергей Алендеев.

По словам специалиста, тревожным сигналом могут быть перхоть, выпадение волос, а также седина. Алендеев подчеркнул, что ставить диагнозы на основе состояния волос нельзя, однако внимательность к волосам может помочь своевременно пройти обследование и избежать ухудшения состояния здоровья.

Собеседник «Царьграда» раскрыл, что выпадение волос может указывать на наличие заболеваний эндокринной системы, печени или желчного пузыря. Алендеев отметил, что чрезмерная жирность волос может указывать на проблемы с проходимостью желчи.

Эксперт напомнил, что выпадение волос в целом — абсолютно нормальный процесс. «Сигналом будет слишком активный "падеж"», — заключил он, добавив, что перхоть может быть признаком проблем в работе желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, поводом посетить специалистов и пройти обследование являются сухость головы и самих волос, а также ранняя седина.

Ранее тревожные признаки, указывающие на необходимость визита к врачу, перечислила трихолог Наталия Жовтан.