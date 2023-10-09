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09:00, 9 октября 2023Наука и техника

Обнаружено новое направление для лечения потери слуха

IScience: выявлено новое направление для лечения возрастной потери слуха

Фото: Peakstock / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Базельского университета представили новое направление для лечения потери слуха. Выводы исследования опубликованы в журнале iScience.

В своей работе команда сосредоточилась на сигнальных путях, контролирующие функцию слуховых сенсорных клеток, чья эффективность с возрастом. На данный момент единственным вариантом лечения может быть слуховой аппарат или имплант.

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Для создания альтернативных терапевтических направлений необходимо выявить, что требуется слуховым клеткам для продолжения здорового функционирования. Теперь специалисты обнаружили, что сигнальный путь mTORC2 регулирует рост клеток и цитоскелета.

В ходе экспериментов на мышах был удален главный ген mTORC2 в волосковых клетках внутреннего уха. В результате животные за 12 недель полностью потеряли слух. Таким образом, будущие методы лечения могут быть направлены на восстановление сигнального пути mTORC2. Это можно будет реализовать при помощи местного применения лекарств или генной терапии.

В августе 2023 года исследователи из Аргентины пришли к выводу, что возрастную потерю слуха с пониженным уровнем холестерина во внутреннем ухе возможно предотвратить при приеме пищевых добавок с фитостеролами.

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    Елена Апазиди
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