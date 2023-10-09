53-летняя актриса показала фигуру в бикини на отдыхе

Американская актриса Хизер Грэм показала фигуру в разных купальниках во время отдыха в Италии. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На одном из снимков звезда фильма «Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил» позировала в черном бикини с треугольными чашками и заниженной талией, стоя в море на фоне скал. На другом фото 53-летняя знаменитость предстала во время прыжка в воду с яхты в белом вязаном комплекте.

Известно, что артистка проводит время со своим избранником Джоном де Неввиллем, в отношениях с которым она состоит около полутора лет. Мужчина также запечатлен на кадрах с возлюбленной.

Ранее в октябре американская актриса Шэрон Стоун снялась в откровенном образе для обложки модного журнала Pus Pus Magazine. 65-летняя знаменитость предстала перед камерой в джинсовой облегающей рубашке с глубоким декольте и трусах, надетых поверх колготок в сетку. Образ дополнили остроносые туфли, оформленные бантом.