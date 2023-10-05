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20:40, 5 октября 2023Ценности

65-летняя Шэрон Стоун снялась в трусах для обложки журнала

Фото: Puss Puss

Американская актриса Шэрон Стоун снялась в откровенном образе для обложки модного журнала Pus Pus Magazine. Соответствующие снимки появились на странице стилиста Пэриса Либби в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

65-летняя знаменитость предстала перед камерой в джинсовой облегающей рубашке с глубоким декольте и трусах, надетых поверх колготок в сетку. Образ дополнили остроносые туфли, оформленные бантом.

Поклонники восхитились данной съемкой, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Огонь!», «Как горячо», «Просто великолепно!», «Удивительный кадр!», «Красотка», — высказывались они.

В мае Шэрон Стоун показала фигуру на откровенном фото и восхитила фанатов. Знаменитость позировала боком в зеленом бикини с анималистичным принтом черного цвета.

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    Мария Винар
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