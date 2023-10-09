Лидер ДДТ Шевчук перенес инфаркт

«Подъем»: лидер группы ДДТ Юрий Шевчук перенес инфаркт

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук в сентябре перенес инфаркт. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Накануне сообщалось, что выступление группы в Тель-Авиве 28 октября отменили на фоне обострения ситуации в Израиле.

«Действительно, Юра болен. Он заболел гораздо раньше, чем все это случилось в Израиле. Но сама обстановка тоже вряд ли позволит», — сказал источник из окружения Шевчука.

Собеседник издания также отметил, что первоначальной причиной отмены концерта стала болезнь лидера коллектива. «Сейчас все нормально, надо реабилитироваться немножко. Где-то на январь месяц все переносится — предположительно, так», — добавил источник.

Ранее российский музыкант и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен в реестр иноагентов) пожелал удачи бойцам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в конфликте с Палестиной, а также назвал их своими.