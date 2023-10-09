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02:03, 9 октября 2023Из жизни

Мужчина рассказал о трудностях жизни с «надувным пенисом»

Фото: Charlesdeluvio / Unsplash

Мужчина из США поделился проблемами, которые испытывает из-за жизни с «надувным пенисом». Об этом он рассказал на платформе Reddit.

Пользователь с ником Fluffy-Complaint3260, который раньше страдал от эректильной дисфункции, рассказал, что решил сделать себе операцию по фаллопротезированию. Ему в половой член вживили трубки из полимерных материалов, а в мошонку — специальную помпу. Чтобы добиться эрекции, нужно несколько раз нажать на помпу: трубки наполняются жидкостью, и член твердеет. По словам мужчины, все выглядит очень естественно, и единственное, что выдает протез, это устойчивая эрекция после эякуляции.

Американец доволен результатом, однако после операции у него появились трудности с тем, чтобы рассказывать девушкам о своей особенности. Он объяснил, что кого-то может отвратить отсутствие настоящей эрекции или испугать сам факт наличия протеза, особенно если это происходит уже в постели. К тому же для некоторых женщин отсутствие эрекции может быть намеком на то, что они не возбуждают партнера.

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Кроме того, американец отметил, что из-за помпы некоторым партнершам кажется, что пенис становится неестественно твердым. Однако, по его словам, решить эту проблему может количество нажатий на помпу — просто не нужно качать ее до предела. Также, отвечая на вопросы комментаторов, он сообщил, что из-за протезирования мужчины могут потерять несколько сантиметров длины полового органа. Это произошло и с ним, но не повлияло на качество сексуальной жизни.

Мужчина спросил других пользователей, в какой момент лучше сообщать девушкам о своем необычном пенисе, чтобы не показаться обманщиком или, наоборот, наглецом, который рассчитывает на секс после свидания.

В комментариях большинство людей по-доброму шутили, а многие сказали, что «бионический» пенис звучит лучше настоящего, потому что эрекция возможна в любой момент, когда этого хочет один из партнеров. Мужчине посоветовали начинать разговор о своей особенности в момент, когда отношения с девушкой становятся более интимными и пара может начать обсуждать секс.

Ранее сообщалось о фитнес-тренере из Индии, который решил «накачать» половой член при помощи силовых тренировок. Он продел пенис в отверстие трехкилограммового диска для штанги, добился эрекции, ощутил боль и не смог его снять.

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    Алиса Дмитриева
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