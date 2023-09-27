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07:01, 27 сентября 2023Из жизни

Фитнес-тренер решил «накачать» пенис и надел на него диск для штанги

Фото: Delaney Van / Unsplash

Мужчина решил увеличить пенис при помощи упражнений со штангой и едва его не лишился. Об этом сообщает научный журнал Urology Case Reports.

24-летний фитнес-тренер из Индии решил «накачать» половой член при помощи силовых тренировок. Он продел неэрегированный пенис в отверстие трехкилограммового диска для штанги и принялся его стимулировать. Одновременно с легкой эрекцией появилась боль, однако мужчина не останавливался. Боль становилась все сильнее, а пенис начал отекать и вскоре раздулся до таких размеров, что снять диск не удавалось даже после исчезновения эрекции.

Запаниковавший индиец связался с родственниками, которые помогли ему добраться до больницы. Там медики попытались снять диск при помощи обезболивающего геля. Когда эта техника не сработала, они решили уменьшить отек при помощи инъекций, однако и это не дало результата. В итоге мужчине сделали экстренную операцию под общим наркозом. Небольшой разрез помог хирургам вывести излишек жидкости и стянуть диск. Мужчину выписали на следующий день.

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В медицинской практике подобные случаи называют странгуляцией (удушением) полового члена. Обычно она происходит в результате попыток усилить сексуальное наслаждение или из-за психических расстройств. Странгуляция способна привести к серьезным осложнениям, повреждению кровеносных сосудов и некрозу тканей. Универсального решения для подобных случаев не существует, иногда единственным выходом оказывается ампутация.

Ранее сообщалось, что житель Индии обратился в полицию после того, как сосед укусил его за пенис во время драки. Мужчины поссорились из-за стада коз.

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    Алиса Дмитриева
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