Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
16:14, 9 октября 2023Среда обитания

В российском регионе заплатят жалующимся на плевки

В Ярославской области будут платить сообщающим о плевках в общественных местах

Фото: ArtOfPhotos / Shutterstock / Fotodom

В Ярославской области будут платить тем, кто сообщит о плевках в общественных местах. Информация о том, что там захотели давать деньги за ловлю на плевках, была опубликована на портале органов власти российского региона.

Правительство Ярославской области планирует утвердить порядок выплаты вознаграждения тем, кто помогает выявлять нарушителей трех статей регионального КоАП. Благодаря этому жители Ярославской области смогут получать 70 процентов от суммы штрафа за плевки в общественных местах, а также за информирование об отправлении естественных нужд, выбросе мусора вне урн и о незаконной расклейке объявлений. Получить деньги гражданин сможет, написав соответствующее заявление о правонарушении. В нем нужно будет указать персональные данные и расчетный счет, куда будет переслано вознаграждение.

Материалы по теме:
Не смогут повторить. Предложили наказывать тех, кто регулярно нарушает ПДД: 20 идей по развитию России
Не смогут повторить.Предложили наказывать тех, кто регулярно нарушает ПДД: 20 идей по развитию России
8 сентября 2022
Закон о тишине в Москве: куда жаловаться на шумных соседей. Когда можно шуметь по закону о тишине в Москве в 2023 году
Закон о тишине в Москве: куда жаловаться на шумных соседей.Когда можно шуметь по закону о тишине в Москве в 2023 году
3 июля 2023

Власти региона рассчитывают, что нововведение поможет пресечь новые случаи административных правонарушений. «В настоящее время основным способом выявления правонарушений, предусмотренных статьями 17, 172 и частями пятой и шестой статьи 252 закона области №100-з, являются рейды должностных лиц с привлечением сотрудников правоохранительных органов. Нередко граждане становятся свидетелями совершения указанных правонарушений, но не принимают мер по их предотвращению», — отмечается в пояснительной записке к проекту постановления местного правительства.

В сентябре стало известно, что в Ярославской области впервые в России начали штрафовать за плевки в общественных местах. Изначально нарушителей порядка планировали вычислять по видеокамерам. За плевок в общественном месте предусмотрели штраф в 1,5 тысячи рублей, в случае повторного нарушения — три тысячи.

Что думаешь? Оцени!
    Полина Кислицына
    Обсудить
    Последние новости

    В атаках на Израиль виновата разведка, считают западные журналисты. Как спецслужбы не увидели угрозу и допустили войну?

    Россиянам раскрыли способ в два клика решить один насущный вопрос

    Женщину задержали в аэропорту с ящиком фекалий жирафа для необычного украшения

    Дмитрия Быкова начали проверять по статье о дискредитации ВС России

    В Израиле признали отсутствие данных о передаче оружия с Украины ХАМАС

    В Египте заявили о предупреждении Израиля об угрозе со стороны ХАМАС

    Россияне начали массово аннулировать туры в Израиль

    На Украине зарегистрирован позволяющий ликвидировать УПЦ законопроект

    Европе предрекли стремительный рост стоимости популярного продукта

    ЕС заявил о пересмотре отношений с палестинцами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости