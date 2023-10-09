В российском регионе заплатят жалующимся на плевки

В Ярославской области будут платить сообщающим о плевках в общественных местах

В Ярославской области будут платить тем, кто сообщит о плевках в общественных местах. Информация о том, что там захотели давать деньги за ловлю на плевках, была опубликована на портале органов власти российского региона.

Правительство Ярославской области планирует утвердить порядок выплаты вознаграждения тем, кто помогает выявлять нарушителей трех статей регионального КоАП. Благодаря этому жители Ярославской области смогут получать 70 процентов от суммы штрафа за плевки в общественных местах, а также за информирование об отправлении естественных нужд, выбросе мусора вне урн и о незаконной расклейке объявлений. Получить деньги гражданин сможет, написав соответствующее заявление о правонарушении. В нем нужно будет указать персональные данные и расчетный счет, куда будет переслано вознаграждение.

Власти региона рассчитывают, что нововведение поможет пресечь новые случаи административных правонарушений. «В настоящее время основным способом выявления правонарушений, предусмотренных статьями 17, 172 и частями пятой и шестой статьи 252 закона области №100-з, являются рейды должностных лиц с привлечением сотрудников правоохранительных органов. Нередко граждане становятся свидетелями совершения указанных правонарушений, но не принимают мер по их предотвращению», — отмечается в пояснительной записке к проекту постановления местного правительства.

В сентябре стало известно, что в Ярославской области впервые в России начали штрафовать за плевки в общественных местах. Изначально нарушителей порядка планировали вычислять по видеокамерам. За плевок в общественном месте предусмотрели штраф в 1,5 тысячи рублей, в случае повторного нарушения — три тысячи.