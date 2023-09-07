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01:45, 7 сентября 2023Россия

В российском регионе начали штрафовать за плевки в общественных местах

В Ярославской области начали штрафовать за плевки в общественных местах

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

В Ярославской области впервые в России начинают штрафовать за плевки в общественных местах, пишет РИА Новости.

Как уточнили в областном правительстве, до 7 сентября нарушители получали только предупреждения. Начиная с июня было выявлено более 50 случаев.

Находить тех, кто плюет в общественных местах, будут с помощью видеокамер. Региональное правительство указало, что в городе работают 7 тысяч камер, их количество растет. При обнаружении нарушения фото- и видеоданные заносятся в программу распознавания лиц для установления личности человека. Из видеокамеры информация передается оперативной группе. В ее состав входят сотрудники инспекции административно-технического надзора, полиции, члены административных комиссий.

При обнаружении нарушителя группа должна выйти на место, установить данные человека, просмотреть административный материал прямо на месте. За плевок в общественном месте предусмотрен штраф в 1,5 тысячи рублей, в случае повторного нарушения — 3 тысячи.

В июне стало известно, что Ярославская область стала первым регионом России, где ввели штраф за плевки в общественном месте.

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    Марина Совина
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