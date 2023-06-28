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20:04, 28 июня 2023Россия

В России ввели штраф за плевки

Ярославская область стала первым регионом России с введенным штрафом за плевки

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Ярославская область стала первым регионом России, где ввели штраф за плевки в общественном месте. Об этом сообщил губернатор российского регина Михаил Евраев, чьи слова приводит РИА Новости.

28 июня Евраев встретился с российским кинорежиссером Никитой Михалковым. В разговоре с ним губернатор обсудил культурную жизнь региона и рассказал ему, что областное правительство поддерживает культуру различными способами.

«Вот мы приняли новый Кодекс об административных правонарушениях. И Ярославская область первой в стране и третьей в мире ввела ответственность за плевки… Мы первые в стране», — сказал глава региона.

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    Никита Абрамов
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