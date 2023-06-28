В Госдуме предложили наказывать за пальмовое масло в продуктах

Володин предложил ввести уголовное наказание за использование пальмового масла в еде

Использование заменителей, в том числе пальмового масла, при изготовлении продуктов питания должно быть уголовно наказуемым. С таким предложением в ходе пленарного заседания Госдумы выступил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

По его словам, производитель еды может улучшать финансовые показатели за счет использования более дешевых ингредиентов, однако они вредны для здоровья. И если компания выпускает фальсификат, то ее надо наказывать с помощью огромных штрафов.

Володин признал, что в настоящее время пальмовое масло как наполнитель входит в огромную линейку пищевых продуктов. Тем не менее если в основе продукта должно быть молоко, то использование заменителя недопустимо.

Ранее сообщалось, что стоимость пальмового масла на мировом рынке превысила цену российского подсолнечного масла в среднем на 19 долларов за тонну. По оценкам аналитиков, такая ситуация является неестественной и вскоре цены должны оттолкнуться от дна.

В начале года Малайзия и Индонезия, ключевые производители пальмового масла в мире, подали иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) для борьбы с дискриминацией своего продукта. По их мнению, США и Европа вводят несправедливые торговые барьеры.