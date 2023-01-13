Ключевой поставщик пригрозил прекратить экспорт пальмового масла в Европу

Reuters: Малайзия пригрозила ЕС прекращением экспорта пальмового масла из-за нового закона

Малайзия, один из ключевых производителей пальмового масла в мире, пригрозила Европе прекращением поставок из-за нового закона ЕС, пишет Reuters. Нормы подразумевают запрет на импорт пальмового масла, если не будет доказано, что при его производстве не было нанесено ущерба лесам.

Малайзийский министр сырьевых товаров Фадилла Юсоф заявил, что Малайзия и Индонезия обсудят нововведение, и призвал Совет стран-производителей пальмового масла (СРОРС) объединиться в борьбе против «необоснованных обвинений» ЕС и США. Он подчеркнул, что поставщики будут готовы привлечь зарубежных экспертов для противодействия новым нормам ЕС.

«Еще одним вариантом станет простая остановка экспорта в Европу и сосредоточение на других странах, если ЕС будет доставлять все больше трудностей нашим экспортерам», — сказал Фадилла.

Несмотря на то что власти Малайзии и Индонезии ввели обязательные экологические стандарты и сертификаты устойчивого развития, подтверждающие обязательства производителей пальмового масла защищать окружающую среду, экоактивисты продолжают обвинять эти страны в активной вырубке лесов. СРОРС считает эти обвинения ложными, а новые меры ЕС — несправедливыми.

Малайзия и Индонезия уже подали иски во Всемирную торговую организацию (ВТО), оспаривая ограничения западных стран против пальмового масла, называя их «торговыми барьерами». Президент Индонезии Джоко Видодо и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим 9 января договорились бороться с дискриминацией в отношении пальмового масла и укреплять сотрудничество через CPOPC.

В свою очередь, посол ЕС в Малайзии Михалис Рокас опроверг утверждения, что новый закон запрещает импорт масла из страны. Он подчеркнул, что нормы не направлены на отдельных производителей и в равной степени применяются ко всем поставщикам, в том числе находящихся на территории Европы. По словам Рокаса, он с нетерпением ждет встречи с представителями Малайзии, чтобы объяснить им позицию Евросоюза.

По данным малазийского Совета по пальмовому маслу, ЕС является третьим по величине потребителем этой продукции в мире. В 2022 году на его долю пришлось 1,47 миллиона тонн сырья, или 9,4 процента экспорта пальмового масла из Малайзии, что, однако, на 10,5 процента меньше, чем годом ранее.

После начала военного конфликта на Украине, который привел к сокращению поставок подсолнечного масла на мировые рынки, производители питания вновь стали возвращаться к пальмовому. При этом некоторые компании предпочитают покупать масло только у поставщиков, чьи фермы обязуются не вырубать леса, не расчищать новые земли и не использовать принудительный труд.