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Мир решил вернуться к потреблению пальмового масла

Bloomberg: мир вновь возвращается к пальмовому маслу из-за спецоперации на Украине

Фото: Shutterstock

Производители продуктов питания потратили годы на поиск альтернатив пальмовому маслу. Теперь спецоперация на Украине нарушает более половины мировых поставок подсолнечного масла, заставляя мир вновь возвращаться к пальмовому, пишет Bloomberg.

Например, английская компания Iceland Foods Ltd. в 2018 году обязалась полностью исключить пальмовое масло, но вернулась к его использованию в 25 продуктах, включая замороженный чесночный хлеб и бисквитные пудинги.

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Россия и Украина поставляют около 65 процентов мирового подсолнечного масла, 25 процентов пшеницы, 20 процентов ячменя и 18 процентов кукурузы. Конфликт вызвал проблемы с транспортировкой, доставкой урожая и удобрениями, в результате цены на продукты питания достигли рекордно высокого уровня, и мир решил вернуться к потреблению пальмового масла.

Экспортеры пальмового масла не упускают возможности отвоевать долю рынка, отмечает издание. Некоторые производители предпочитают покупать масло только у поставщиков, чьи фермы обязуются не вырубать леса, не расчищать новые земли и не использовать принудительный труд.

При этом «Гринпис» назвал экологичное пальмовое масло мошенничеством и заявил, что некоторые уничтожают леса ради производства и им это сходит с рук.

В марте Европе предсказали дефицит подсолнечного масла. Европейские маслоэкстракционные заводы получают 35-45 процентов сырья для производства подсолнечного масла из Украины. Заменить украинское сырье быстро в короткие сроки невозможно.

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Платон Щукин
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