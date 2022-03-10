Европе предсказали дефицит подсолнечного масла

ЕС может столкнуться с дефицитом нерафинированного подсолнечного масла через 4-6 недель

Страны Евросоюза через 4-6 недель столкнутся с дефицитом нерафинированного подсолнечного масла, вызванного остановкой его экспорта из Украины. Об этом сказано в отчете Европейской ассоциации производителей и переработчиков растительных масел и жиров FEDIOL.

Запасов в ЕС хватит примерно на 4-6 недель. Недостаток нерафинированного подсолнечного масла приведет к дефициту рафинированного/бутилированного подсолнечного масла на европейском рынке, этот дефицит распространится на уровень розничного потребления, предсказывают в FEDIOL.

В ассоциации подчеркнули, что европейские маслоэкстракционные заводы получают 35-45 процентов сырья для производства подсолнечного масла из Украины. Заменить украинское сырье быстро в короткие сроки невозможно. Дефицит отчасти могут покрыть альтернативные растительные масла: рапсовое, соевое или пальмовое. ЕС потребляет около 435 000 тонн рафинированного подсолнечного масла в месяц.

Ранее стало известно, что Европейский союз намерен отказаться от покупки российских энергоресурсов. Такое решение было принято из-за ситуации на Украине