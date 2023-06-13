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13:45, 13 июня 2023Экономика

Российское подсолнечное масло рекордно подешевело

Цены на подсолнечное масло из России упали на 18 процентов до уровня мая 2020 года

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Средние цены на подсолнечное масло из России на мировом рынке упали на 18 процентов, до 710–740 долларов за тонну. Это рекордно низкий уровень с мая 2020 года, со ссылкой на обзор «Совэкона» сообщает «Коммерсантъ».

По словам вице-президента, начальника аналитического департамента Газпромбанка Дарьи Снитко, цены на этот продукт уже близки ко дну: сейчас тонна пальмового масла стоит в среднем на 19 долларов дороже подсолнечного, которое считается более качественным. В 2017-2020 годах стоимость масла составляла около 650-700 долларов за тонну, и с учетом объективного роста издержек и инфляции, актуальные цены должны быть выше.

На котировки могут влиять хороший урожай сои в Бразилии, подешевевшая нефть, а также удачный урожай подсолнечника в России, отметил директор «Совэкона» Андрей Сизов. С сентября 2022-го по май 2023 года в России произвели 4,3 миллиона тонн подсолнечного масла по сравнению с четырьмя миллионами тонн за прошлый год. При этом экспорт вырос лишь с 2,5 до 2,6 миллиона тонн.

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В Минсельхозе России заявили, что в начале весны стоимость подсолнечного масла упала с 1100 до 800 долларов за тонну, а цены на подсолнечник — с 600 до 395 долларов за тонну. Замглавы ведомства Оксана Лут заявила, что аграриям стоит временно приостановить экспорт подсолнечного масла, подсолнечника и пшеницы из-за резкого спада цен на мировых рынках.

В начале июня цены на пшеницу в ходе торгов на Чикагской бирже подскочили на 3,29 процента, а кукурузы — на 1,55 процента, до 6,06 доллара, опустившись до шести долларов (рост на 1,51 процента). Цены выросли на фоне разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), на некотором расстоянии от которой расположены три украинских порта, задействованные в зерновой сделке.

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    Вячеслав Агапов
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