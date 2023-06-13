Российское подсолнечное масло рекордно подешевело

Цены на подсолнечное масло из России упали на 18 процентов до уровня мая 2020 года

Средние цены на подсолнечное масло из России на мировом рынке упали на 18 процентов, до 710–740 долларов за тонну. Это рекордно низкий уровень с мая 2020 года, со ссылкой на обзор «Совэкона» сообщает «Коммерсантъ».

По словам вице-президента, начальника аналитического департамента Газпромбанка Дарьи Снитко, цены на этот продукт уже близки ко дну: сейчас тонна пальмового масла стоит в среднем на 19 долларов дороже подсолнечного, которое считается более качественным. В 2017-2020 годах стоимость масла составляла около 650-700 долларов за тонну, и с учетом объективного роста издержек и инфляции, актуальные цены должны быть выше.

На котировки могут влиять хороший урожай сои в Бразилии, подешевевшая нефть, а также удачный урожай подсолнечника в России, отметил директор «Совэкона» Андрей Сизов. С сентября 2022-го по май 2023 года в России произвели 4,3 миллиона тонн подсолнечного масла по сравнению с четырьмя миллионами тонн за прошлый год. При этом экспорт вырос лишь с 2,5 до 2,6 миллиона тонн.

В Минсельхозе России заявили, что в начале весны стоимость подсолнечного масла упала с 1100 до 800 долларов за тонну, а цены на подсолнечник — с 600 до 395 долларов за тонну. Замглавы ведомства Оксана Лут заявила, что аграриям стоит временно приостановить экспорт подсолнечного масла, подсолнечника и пшеницы из-за резкого спада цен на мировых рынках.

В начале июня цены на пшеницу в ходе торгов на Чикагской бирже подскочили на 3,29 процента, а кукурузы — на 1,55 процента, до 6,06 доллара, опустившись до шести долларов (рост на 1,51 процента). Цены выросли на фоне разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), на некотором расстоянии от которой расположены три украинских порта, задействованные в зерновой сделке.