Минсельхоз посоветует аграриям остановить экспорт подсолнечного масла и пшеницы

Минсельхоз попросит аграриев приостановить экспорт подсолнечного масла и пшеницы

Минсельхоз может посоветовать аграриям временно приостановить экспорт подсолнечного масла, подсолнечника и пшеницы из-за резкого спада цен на мировых рынках, заявила замглавы ведомства Оксана Лут на совещании. Об этом «Ведомостям» рассказали двое его участников.

До конца недели (26 марта) министерство проведет совещание с представителями отрасли, где посоветует остановить поставки за рубеж и подождать роста стоимости. Информацию о готовящейся встрече подтвердил один из экспортеров растительного масла.

На внутреннем совещании Минсельхоза было отмечено, что за последние полторы недели стоимость подсолнечного масла упала с 1100 до 800 долларов за тонну, а цены на подсолнечник — с 600 до 395 долларов за тонну. Газета также приводит данные агентства «Совэкон», согласно которым в начале марта стоимость пшеницы из России впервые с августа 2021 года опустились ниже 300 долларов за тонну.

По словам одного из отечественных производителей, на этой неделе пшеница торговалась уже по 280-275 долларов за тонну, а за поставки в следующие два месяца в преддверии нового урожая покупатели уже предлагают цену 250 долларов за тонну, сообщалось на совещании в министерстве.

При этом представитель Минсельхоза отрицает, что у ведомства есть планы устроить совещание с производителями масла. Там добавили, что «вопросы реализации продукции относятся к компетенции бизнеса».

Подсолнечное масло, подсолнечник и пшеница падают не из-за проблем на рынке сельскохозпродукции, а из-за подешевения нефти, к которому привел американский банковский кризис, считает директор аналитического агентства «Совэкон» Андрей Сизов. Один из трейдеров возражает, что к снижению цен на мировых рынках привело продление зерновой сделки в середине марта. Кроме того, важным фактором стали и высокие урожаи зерновых и масличных во всем мире. Россия, например, в 2022 году собрала рекордные 158,7 миллиона тонн.

