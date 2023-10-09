В США назвали разрушительное оружие Российской армии против ВСУ

BI: ВС РФ наносят разрушительные удары по ВСУ корректируемыми авиабомбами

Армия России наносит разрушительные удары по Вооруженным силам Украины (ВСУ) управляемыми авиабомбами (УАБ). Об этом пишут журналисты из США в материале для издания Business Insider (BI).

Журналисты назвали разрушительными авиабомбы Вооруженных сил (ВС) России. «После них остается кратер таких размеров, что в нем можно закопать танк или несколько машин», — приводят слова бойца ВСУ обозреватели.

По словам авторов статьи, УАБ Российской армии гораздо точнее, чем обычные фугасные авиабомбы, благодаря своим размерам они способны наносить значительный урон противнику.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на украинских аналитиков сообщала, что Российская армия «терзает» военных ВСУ ударными дронами и управляемыми бомбами. В частности, украинский военный эксперт Алексей Мельник пожаловался, что тяжелая конструкция российских авиабомб затрудняет их перехват в воздухе, поскольку ракеты противовоздушной обороны предназначены для поражения более тонких целей.