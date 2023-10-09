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10:43, 9 октября 2023Силовые структуры

В российской школе неадекватный мужчина напал с ножом на охранника

В Иркутске неадекватный мужчина пришел в школу и ударил ножом охранника

Кадр: Telegram-канал Babr Mash

В Иркутске вооруженный мужчина в неадекватном состоянии пришел в местную школу и набросился на охранника. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел 7 октября. Злоумышленник пришел в учебное заведение, но его остановил охранник. Тогда мужчина ударил его ножом. К месту оперативно прибыли силовики и задержали напавшего.

На кадрах виден мужчина с голым торсом и связанными руками на крыльце школы, рядом с ним спецназовец. Задержанный, прокрутившись на месте, падает.

По предварительным данным, мужчина в момент нападения находился под воздействием наркотиков либо был в состоянии алкогольного опьянения.

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    Любовь Ширижик
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