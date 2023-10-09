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14:51, 9 октября 2023Россия

Россиянка избила мальчика на детской площадке и попала на видео

На детской площадке в Нерюнгри женщина избила мальчика на глазах у его друга

На детской площадке в якутском городе Нерюнгри женщина устроила драку с мальчиком. Разборка попала на видео, которое публикует местное издание Nerlife.

Инцидент произошел во дворе многоквартирного дома. Сначала россиянка оттаскала ребенка за воротник куртки, потом повалила на землю, а после и вовсе стянула с него верхнюю одежду. Другой мальчик все это время пытался заступиться за друга, а мужчина рядом убеждал женщину отпустить подростка.

На записи очевидцев с места слышны крики «Вы его сейчас задушите! Вы его задушите!».

Что стало причиной конфликта, не уточняется. По факту случившегося следователи организовали процессуальную проверку.

Ранее в сентябре стало известно, что жительница Новосибирска избила ребенка в палате детской больницы в присутствии других пациентов. Ее действия попали на видео.

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    Евгения Куликова
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