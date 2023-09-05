Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:53, 5 сентября 2023Россия

В российской больнице мать избила ребенка в палате и попала на видео

Жительница Новосибирска избила ребенка в палате больницы в присутствии пациентов

Жительница Новосибирска избила ребенка в палате детской больницы в присутствии других пациентов. Ее действия попали на видео, кадры опубликовал Telegram-канал «Новосибирск с огоньком».

На представленном ролике видно, как россиянка кричит на малыша. Затем она ударяет ребенка и бросает его на кровать. За ситуацией наблюдают другие женщины, находящиеся в палате, они не пытаются вмешаться.

Позже в новосибирском министерстве здравоохранения пояснили, что инцидентом в детской больнице №1 должна заниматься полиция.

«Данный вопрос никак не относится к Минздраву. В такой конфликт медицинские работники не имеют права вмешиваться и вообще не являются никакой стороной в этой ситуации», — объяснила изданию «Подъем» сотрудница учреждения.

В управлении МВД по Новосибирской области отметили, что обращений по факту рукоприкладства не поступало. Однако после появления видео сотрудники полиции проведут проверку, заверили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Тольятти Самарской области женщина избивала трехлетнюю дочь и трехмесячного сына и заставляла их есть кошачий корм.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме опровергли информацию о подготовке к новой мобилизации

    Захарова прокомментировала предложения Франции по новой архитектуре безопасности

    Россиянам раскрыли способ обезопасить свои соцсети

    Российские войска уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ под Донецком

    Юрист заявила об угрозе депортации Панина в Россию

    День города отпразднуют в Москве с 9 по 10 сентября

    В США рассказали об усилении Москвы над Вашингтоном

    Армия России поразила два скопления украинских солдат и техники в ДНР

    В Крыму прошел фестиваль с российскими блогерами и звездами

    Российские войска уничтожили немецкую САУ Panzerhaubitze-2000 в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости