В российской больнице мать избила ребенка в палате и попала на видео

Жительница Новосибирска избила ребенка в палате больницы в присутствии пациентов

Жительница Новосибирска избила ребенка в палате детской больницы в присутствии других пациентов. Ее действия попали на видео, кадры опубликовал Telegram-канал «Новосибирск с огоньком».

На представленном ролике видно, как россиянка кричит на малыша. Затем она ударяет ребенка и бросает его на кровать. За ситуацией наблюдают другие женщины, находящиеся в палате, они не пытаются вмешаться.

Позже в новосибирском министерстве здравоохранения пояснили, что инцидентом в детской больнице №1 должна заниматься полиция.

«Данный вопрос никак не относится к Минздраву. В такой конфликт медицинские работники не имеют права вмешиваться и вообще не являются никакой стороной в этой ситуации», — объяснила изданию «Подъем» сотрудница учреждения.

В управлении МВД по Новосибирской области отметили, что обращений по факту рукоприкладства не поступало. Однако после появления видео сотрудники полиции проведут проверку, заверили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Тольятти Самарской области женщина избивала трехлетнюю дочь и трехмесячного сына и заставляла их есть кошачий корм.