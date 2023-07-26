Россиянка заставляла трехлетнюю дочь и трехмесячного сына есть кошачий корм

«Блокнот»: в Тольятти женщина избивала дочь и сына и заставляла их есть кошачий корм

В Тольятти Самарской области женщина избивала трехлетнюю дочь и трехмесячного сына и заставляла их есть кошачий корм. О действиях россиянки сообщило региональное издание «Блокнот».

Самарским волонтерам удалось узнать о ситуации в семье. Вместе с сотрудниками полиции они приехали по адресу проживания россиянки, квартира была заперта. Когда оперативники и добровольцы вскрыли дверь, они увидели девочку с маленьким братом среди кучи мусора и бутылок.

Волонтеры фиксировали происходящее в жилище на видео, на кадрах было видно, что девочка распухла от голода. На ее теле обнаружили многочисленные следы от укусов насекомых. Мать детей отсутствовала продолжительное время.

«Когда она не хотела кормить девочку, она просто открывала пакетик влажного кошачьего корма, высыпала это на пол и говорила: "Жри!" <...> Она могла оставлять детей по двое суток, по четверо суток, не поить, не кормить», — пояснила глава местной общественной организации «Право на счастье» Марина Федотова.

Брата и сестру из семьи изъяли, по словам соседей, их 27-летняя мать часто выпивала и проводила время в сомнительных компаниях.

В отношении россиянки возбудили уголовное дело об оставлении в опасности, ее могут лишить родительских прав.

Ранее сообщалось, что жительница Якутии избила сына в прямом эфире и пригрозила отрезать ему пальцы за кражу.