Россиянка избила сына в прямом эфире и пригрозила отрезать ему пальцы за кражу

Жительница Якутии избила сына в прямом эфире и пригрозила отрезать ему пальцы за кражу

В Якутии местная жительница уличила сына в краже, избила и пригрозила отрезать ему пальцы. Момент случайно попал в прямой эфир, ролик опубликовал Telegram-канал YKT.CRIMINAL.

Запись началась с того, что женщина что-то ищет в сумке. Видно, что рядом с женщиной трое детей — двое мальчиков и девочка. Россиянка схватила одного из сыновей за одежду и толкнула на пол, после чего несколько раз ударила по затылку и отошла. Вернувшись с ножницами, она делает вид, что отрезает ребенку пальцы, после чего замахивается на второго сына и снова уходит, мальчик остается сидеть на полу. Все это время она ругается на детей матом.

Вернувшись, женщина несколько раз хватает мальчика за лицо, после чего замахивается от него и подходит к телефону, а затем читает комментарии и выключает трансляцию. В комментариях зрители призывают пожаловаться на женщину за подобное обращение с детьми.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку случившегося. Как сообщает ТАСС, на видео попала 32-летняя жительница села Хатассы, воспитывающая троих детей. С ее слов, причиной избиения восьмилетнего мальчика стала пропажа денег. Она не знала, что ведется прямой эфир, — автором эфира была подруга, которая находилась тогда у нее в гостях. Детей поместили в реабилитационный центр, прокуратура также начала проверку.

Ранее против жительницы Тюменской области, избившей в прямом эфире 12-летнего сына, возбудили уголовное дело об истязании несовершеннолетнего. Женщина нецензурно выражалась, угрожала подростку и выгоняла из дома. Его вместе с четырехлетним братом забрали в социально-реабилитационный центр.

