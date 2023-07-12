Россиянка избила сына в прямом эфире

В Тюменской области возбудили дело против стримерши, избившей сына в прямом эфире

В Тюменской области возбудили уголовное дело против 32-летней местной жительницы, которая на видео избила 12-летнего сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

На записи прямого эфира, опубликованной в соцсети 10 июля, женщина также нецензурно выражалась, угрожала подростку и выгоняла его из дома. Стримершу задержали и обвинили по пункту «г» части 2 статьи 117 («Истязание несовершеннолетнего») Уголовного кодекса РФ. Потерпевшего подростка и его четырехлетнего брата забрали в социально-реабилитационный центр.

Ранее сообщалось, что под Архангельском суд приговорил мать к трем годам условно за избиения и оскорбления сына.