Россиянку осудили за оскорбления и избиения сына

Под Архангельском суд приговорил мать к трем годам условно за избиения и оскорбления сына

В Архангельской области суд приговорил 42-летнюю жительницу Плесецкого района, избивавшую и оскорблявшую сына, к трем годам и одному месяцу условно. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Женщину признали виновной по статьям 117 («Истязание несовершеннолетнего») и 156 («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним») УК РФ. Следствие и суд установили, что с марта по июнь 2022 года женщина систематически наносила побои 13-летнему сыну, добиваясь от него беспрекословного подчинения, а также оскорбляла.

Семья стояла на учете. В июне 2022 года во время одной из проверок женщину нашли в состоянии алкогольного опьянения, а у мальчика обнаружили ссадины. Подросток изъят из семьи.

Ранее сообщалось, что под Магаданом осудили мужчину за ненадлежащее воспитание дочери и дискредитацию армии России.