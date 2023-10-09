Арест обвиняемых в подрыве Крымского моста продлили на три месяца

Мосгорсуд продлил арест троих обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту

Мосгорсуд продлил на три месяца арест троих обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту, сообщает ТАСС.

Речь идет об Александре Былине, Дмитрии Тяжелых и Олеге Антипове. Они пробудут под стражей до 8 января 2024 года по обвинению в преступлении по части 2 статьи 205 («Террористический акт, совершенный группой лиц») УК РФ. Фигуранты вину не признают.

Взрыв на мосту через Керченский пролив произошел утром 8 октября. В результате подрыва фуры были разрушены несколько пролетов моста для автомобильного транспорта.

