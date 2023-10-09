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15:00, 9 октября 2023Моя страна

На Курилах показали фото «бургера по-кунаширски»

Гид по Южным Курилам Ризнич опубликовала фото «бургера по-кунаширски»

Фото: PAPA WOR / Shutterstock / Fotodom

В сети появилось фото так называемого «бургера по-кунаширски». Соответствующий снимок показала гид по Южным Курилам Оксана Ризнич на странице во «ВКонтакте».

На размещенном кадре запечатлен разрезанный пополам сэндвич с начинкой из морских гребешков. «Сколько раз в день курильчане едят гребешок? Ну, не выбрасывать же, если остался от завтрака!» — сказано в подписи к посту.

В публикации экскурсовод также рассказала, что на завтрак ела гребешок, овощи и тост с маслом и вареньем.

Гребешок является одним из главных лакомств на Курильских островах, он в обилии водится как на юге Сахалинской области, так и на севере. Его мясо диетическое, оно содержит большое количество белка и полезных минералов. Свежевыловленный гребешок едят сырым, с соевым соусом и васаби. Жареное мясо подают с овощами или добавляют в салаты.

Ранее в Ялте на Массандровском пляже прошел ежегодный, 11-й по счету, Фестиваль инжира. В меню вошло карпаччо с инжиром, пармой и пармезаном, инжир дорблю с кедровыми орехами и медовыми сотами, пицца с инжиром, уткой и карамелизованным ялтинским луком, десерт «Анна Павлова» с инжиром и маракуйей, а также смузи и алкогольные коктейли на основе инжира.

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    Варвара Кошечкина
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