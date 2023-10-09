МИД пообещал эвакуировать россиян из Израиля

Лавров: Россия готова помочь соотечественникам в эвакуации из Израиля

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ведомстве готовы помочь находящимся в Израиле соотечественникам в эвакуации. Об этом он сообщил на переговорах с генсеком Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом, его слова приводит ТАСС.

По словам Лаврова, в Израиле проживает большое количество россиян. Он добавил, что в МИД озабочены их судьбой и предпринимают все шаги, чтобы выяснить, кто из них нуждается в помощи.

«Будем готовы осуществить эвакуацию для тех, кто пожелает уехать в Россию», — пообещал дипломат.

Ранее Минэкономразвития России дало рекомендации по безопасности гражданам РФ, находящимся в данный момент в Израиле. Их попросили соблюдать все требования местных властей, строго выполнять нормы национального законодательства, проявлять осторожность и бдительность.

