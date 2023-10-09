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19:40, 9 октября 2023Ценности

Необычный наряд женщины на улице озадачил пользователей сети

Кадр: @TOM_FROM_T.V / TikTok

Сценарист и комик Том Буркхардт запечатлел на улице женщину в необычном наряде, который озадачил его и пользователей сети. Соответствующая публикация появилась в TikTok-аккаунте мужчины.

На размещенных кадрах незнакомка стояла на тротуаре у пешеходного перехода. Она была одета в укороченную зеленую куртку с воротом и лосины телесного оттенка в районе ягодиц и голеней и синего — на бедрах и коленях. При этом из-за расцветки штаны создавали иллюзию голого тела. «Эта женщина без штанов или просто носит худшие легинсы на свете?» — поинтересовался автор видео.

Зрители высказали свое мнение об образе женщины в комментариях. «Это противоположность шортам», «Почему она на улице в трусах?», «Я даже на секунду смутился», «Это лосины, посмотрите на ее щиколотки», «Очевидно, что это штаны», — заявили юзеры.

В октябре 2021 года неприличный дизайн наряда популярного бренда Fashion Nova вызвал споры среди покупателей. Речь идет о черном облегающем платье длины мини, которое оформлено вырезами на животе, создающими иллюзию торчащих из-под юбки стрингов.

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    Алина Гостева
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