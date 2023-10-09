Максим Галкин раскрыл судьбу заработанного в России состояния

Максим Галкин заявил, что его недвижимость и счета в банках остались в России

Юморист и телеведущий Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) раскрыл судьбу заработанного в России состояния. На комментарий артиста в социальных сетях обратило внимание издание mk.ru.

Галкин ответил на сообщение одной из подписчиц, которая высказала мнение, что шоумен отрекся от России, опасаясь потерять свои средства, которые, по слухам, хранятся за рубежом.

«Недвижимость и счета в банках остались в России», — заявил артист.

Ранее Галкин сообщил, что не собирается покидать Израиль на фоне атаки «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС). Телеведущий подчеркнул, что они с супругой певицей Аллой Пугачевой хотят поддержать израильский народ.