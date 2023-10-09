Мечеть имени Кадырова в Абу-Гоше не пострадала при обстреле

Мечеть имени Кадырова в Абу-Гоше не пострадала при обстреле из-за падения ракеты

Мечеть имени Ахмата-Хаджи Кадырова, находящаяся в израильском Абу-Гоше, не пострадала при обстреле из-за падения ракеты. Об этом сообщает ТАСС.

«Мечеть в целости и сохранности. Попадания не было. Вечерняя молитва прошла как обычно, люди пришли молиться. Ракета упала, но не здесь, а рядом», — передает агентство.

Дополнительно отмечается, что ракета повредила здание, находящееся по соседству. Мечеть имени Кадырова является одной из самых крупных в Израиле.

Ранее стало известно, что в Израиле в результате ракетного обстрела со стороны радикального палестинского движения ХАМАС могла быть повреждена мечеть, которая носит имя первого президента Чечни Ахмата Кадырова.