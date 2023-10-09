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20:10, 9 октября 2023Мир

Мечеть имени Кадырова в Абу-Гоше не пострадала при обстреле

Мечеть имени Кадырова в Абу-Гоше не пострадала при обстреле из-за падения ракеты

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Мечеть имени Ахмата-Хаджи Кадырова, находящаяся в израильском Абу-Гоше, не пострадала при обстреле из-за падения ракеты. Об этом сообщает ТАСС.

«Мечеть в целости и сохранности. Попадания не было. Вечерняя молитва прошла как обычно, люди пришли молиться. Ракета упала, но не здесь, а рядом», — передает агентство.

Дополнительно отмечается, что ракета повредила здание, находящееся по соседству. Мечеть имени Кадырова является одной из самых крупных в Израиле.

Ранее стало известно, что в Израиле в результате ракетного обстрела со стороны радикального палестинского движения ХАМАС могла быть повреждена мечеть, которая носит имя первого президента Чечни Ахмата Кадырова.

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    Максим Габриелян
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