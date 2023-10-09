МИД Украины получил множество заявок от застрявших в Израиле украинцев

МИД Украины получил более 100 заявок от застрявших в Израиле украинцев

МИД Украины получил более 100 заявок от застрявших в Израиле украинцев в связи с отменами рейсов авиакомпаниями. Об этом сообщил спикер дипломатического ведомства Олег Николаенко, передает «Интерфакс-Украина».

В Киеве ищут варианты выезда из Израиля, по которому сейчас наносятся ракетные удары. Николаенко пообещал, что украинские граждане в ближайшее время получат инструкции от МИД о путях выезда из Израиля.

«Люди, которые столкнулись с проблемами, но еще не сообщили посольству, просим их выйти на связь с дипломатами, чтобы мы имели контактную информацию и чтобы, когда будут конкретные решения, мы смогли их проинформировать», — попросил представитель МИД.

Ранее сообщалось, что военное подразделение ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» выпустило ракеты в направлении Тель-Авива и Иерусалима. Стало известно о прилете одной из ракет в районе международного аэропорта «Бен-Гурион».