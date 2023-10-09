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12:19, 9 октября 2023Мир

ХАМАС выпустило ракеты в направлении Тель-Авива и Иерусалима

«Бригады Аль-Кассам» выпустили ракеты в направлении Тель-Авива и Иерусалима

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Военное подразделение ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» выпустило ракеты в направлении Тель-Авива и Иерусалима. Об этом сообщает РИА Новости.

В официальном заявлении подразделения отмечается, что ракеты из сектора Газа в направлении Тель-Авива выпустили «в ответ на обстрелы жилых домов».

Отмечается, что ракеты также выпустили и в направлении Иерусалима.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет ожесточенные бои с палестинскими боевиками группировки ХАМАС в шести локациях на юге страны. По словам представителя ЦАХАЛ, бои ведутся в населенных пунктах Беэри, Кфар-Аза, Нирим и Алумим у границы с сектором Газа. Он добавил, что большинство из нападавших нейтрализованы, однако часть групп боевиков до сих пор укрывается в городской застройке.

В субботу, 7 октября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал зачистить приграничные населенные пункты и провести мобилизацию резервистов. В ходе обращения Нетаньяху также заявил, что страна находится в состоянии войны. Он заверил, что ХАМАС «заплатит» за нападение.

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    Варвара Кошечкина
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