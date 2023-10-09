В Израиле заявили об ожесточенных боях с палестинскими боевиками

TI: ЦАХАЛ ведет бой с боевиками ХАМАС в шести локациях на юге Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет ожесточенные бои с палестинскими боевиками группировки ХАМАС в шести локациях на юге страны. О боях вдоль границы с сектором Газа со ссылкой на израильских военных сообщает газета The Times of Israel (TI).

По словам представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари, бои ведутся в населенных пунктах Беэри, Кфар-Аза, Нирим и Алумим у границы с сектором Газа. Он добавил, что большинство из нападавших нейтрализованы, но часть групп боевиков до сих пор укрываются в городской застройке.

