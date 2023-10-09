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14:34, 9 октября 2023Россия

Минобороны заявило о поражении склада ВСУ в Черниговской области

МО: в Черниговской области поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российские военнослужащие уничтожили склад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черниговской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что украинский склад ракетно-артиллерийского вооружения находился близ населенного пункта Прилуки в Черниговской области.

Помимо этого, Вооруженные силы (ВС) России поразили живую силу и военную технику противника в 105-ти районах боевых действий с помощью оперативно-тактической и армейской авиации, а также беспилотных летательных аппаратов и артиллерии группировок войск.

Ранее оборонное ведомство сообщало, что на купянском направлении в районе населенного пункта Новенькое Сумской области российские военнослужащие поразили командно-наблюдательный пункт подразделения 106-й бригады территориальной обороны.

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    Анастасия Шейкина
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