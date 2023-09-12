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14:32, 12 сентября 2023Россия

Минобороны заявило о поражении наблюдательного пункта ВСУ в Сумской области

МО РФ заявило о поражении командно-наблюдательного пункта ВСУ в Сумской области

Фото: РИА Новости

На купянском направлении в районе населенного пункта Новенькое Сумской области российские военнослужащие поразили командно-наблюдательный пункт подразделения 106-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 12 сентября, журналистам заявили в Министерстве обороны.

Также в районе населенного пункта Гремячка Черниговской области был уничтожен склад боеприпасов 118-й бригады территориальной обороны Украины, добавили в ведомстве.

Там уточнили, что бойцы «Западной» группировки войск поразили живую сила и технику 68-й егерской бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад ВСУ в районах трех населенных пунктов Харьковской области.

Ранее Минобороны России впервые сообщило об уничтожении реактивной системы залпового огня (РСЗО) Т-122 Sakarya турецкого производства на купянском направлении специальной военной операции.

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    Евгения Куликова
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