Встречающимся с женатыми мужчинами женщинам дали совет

Женщины, которые встречаются с женатыми мужчинами, должны понимать, что на самом деле они не состоят в настоящих отношениях, посоветовала психолог Марина Ракитская. В беседе с «Лентой.ру» специалистка рассказала и о других негативных сторонах такого романа.

«Отношения с женатым — это как фаллоимитатор вместо живого секса. Можно купить, регулярно получать оргазм, но важно говорить себе правду: собственных отношений нет», — порекомендовала психолог.

Иллюзия отношений, которых не достичь, ведет любовницу к разочарованию и ощущению, что ей воспользовались Марина Ракитская психолог

Еще одним недостатком подобных отношений специалистка назвала тот факт, что женщина, встречающаяся с женатым мужчиной, как правило, остается одна на выходные и праздники. По ее словам, эти дни мужчины чаще всего проводят с семьей.

По мнению Ракитской, зачастую женщины, находящиеся в таких отношениях, надеются на то, что их возлюбленный уйдет из семьи, и строят совместные планы на будущее. Однако нередко, вопреки их ожиданиям, отношения мужчины с официальной супругой только крепнут.

«Порядочный мужчина, который не хочет быть с женой, сначала завершит эти отношения, а уже потом будет строить новые», — заключила Ракитская.

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