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07:02, 9 октября 2023Забота о себе

Встречающимся с женатыми мужчинами женщинам дали совет

Фото: Tinatin / Shutterstock / Fotodom

Женщины, которые встречаются с женатыми мужчинами, должны понимать, что на самом деле они не состоят в настоящих отношениях, посоветовала психолог Марина Ракитская. В беседе с «Лентой.ру» специалистка рассказала и о других негативных сторонах такого романа.

«Отношения с женатым — это как фаллоимитатор вместо живого секса. Можно купить, регулярно получать оргазм, но важно говорить себе правду: собственных отношений нет», — порекомендовала психолог.

Иллюзия отношений, которых не достичь, ведет любовницу к разочарованию и ощущению, что ей воспользовались

Марина Ракитскаяпсихолог

Еще одним недостатком подобных отношений специалистка назвала тот факт, что женщина, встречающаяся с женатым мужчиной, как правило, остается одна на выходные и праздники. По ее словам, эти дни мужчины чаще всего проводят с семьей.

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По мнению Ракитской, зачастую женщины, находящиеся в таких отношениях, надеются на то, что их возлюбленный уйдет из семьи, и строят совместные планы на будущее. Однако нередко, вопреки их ожиданиям, отношения мужчины с официальной супругой только крепнут.

«Порядочный мужчина, который не хочет быть с женой, сначала завершит эти отношения, а уже потом будет строить новые», — заключила Ракитская.

Ранее психолог Екатерина Дегтярева рассказала, при каких условиях можно приятно общаться с бывшим любовником. Она отметила, что это возможно, если пара рассталась по-доброму.

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    Вера Владзиевская
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